Власти Кузбасса не подтвердили информацию о 9 погибших при крушении самолета

Правительство Кузбасса не подтвердило информацию о 9 погибших в результате крушения самолета Л-410 с парашютистами, принадлежащего ДОСААФ.

«В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 – средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается», – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. Всего на борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек.

Ранее руководитель регионального ДОСААФ сообщил о 9 жертвах крушения L-410.

Самолет осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета экипаж сообщил об отказе одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение возвратиться на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал на землю.

По факту крушения L-410 возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 19.06.21

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