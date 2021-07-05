На берег Шри-Ланки выкинуло сотни трупов морских обитателей

Сотни трупов отравленных животных усеяли берег острова Шри-Ланки. Экологи связывают гибель морских обитателей с крушениеv судна с химикатами и пластиком, пишет The Insider.

За месяц после того, как грузовое судно X-Press Pearl пошло ко дну, на пляжах Шри-Ланки обнаружили туши 176 черепах, 20 дельфинов и четырех китов. По словам министра окружающей среды Махинда Амаравира, ранее в сезоны юго-западных муссонов морские существа никогда не умирали в таких количествах. Жабры и внутренности животных и рыб полны пластика.

Местные власти называют кораблекрушение одной из самых страшных экологических катастроф в истории страны. Рыбаки несут огромные убытки, так как не могут работать из-за загрязнения акватории токсинами и нефтью. Для жителей Шри-Ланки рыболовство является одним из основных источников доходов.

X-Press Pearl под управлением капитана из России покинул индийский порт Хазира и направился в Коломбо 15 мая. Пожар вспыхнул, когда судно стояло на якоре у порта Коломбо. На борту были около тысячи контейнеров с пластмассой, химикатами, в том числе 25 тонн азотной кислоты, которая используется в удобрениях и взрывчатых веществах.

Позже выяснилось, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты. Более того, экипаж знал об утечке, но службами Катара и Индии было отказано в разрешении поставить судно в док. X-Press Pearl затонул в первых числах июня. Капитана и остальных членов команды задержали по делу о халатности, им запрещено покидать пределы страны.

Коломбо, Зоя Осколкова

Коломбо. Другие новости 05.07.21

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