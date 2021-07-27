В Германии на химическом заводе прогремел взрыв

В Германии произошел взрыв на химическом предприятии. В результате ЧП пострадали несколько людей. Местных жителей попросили закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Инцидент произошел в Леверкузене, сообщается в твиттере полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На месте работают правоохранители, известно, что несколько человек получили ранения. Как минимум двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет Reuters, еще пятеро пропали без вести.

По данным газеты Bild, взрыв произошел на площадке для сжигания промышленных отходов. О причинах ЧП пока ничего не сообщается. Полиция перекрыла дороги вокруг территории завода.

Над городом висят клубы черного дыма, жителям по системе оповещений о городских происшествиях сообщили о необходимости закрыть окна и двери. Кроме того, население попросили не выезжать без крайней необходимости на автомобилях, чтобы не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Германия, Зоя Осколкова

Германия. Другие новости 27.07.21

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