Ученые РАН: площадь разлива нефти в море у Новороссийска занижена в сотни тысяч раз

Площадь разлива нефти в Черном море вблизи Новороссийска оказалась намного масштабнее, чем уверяла пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума: 80 квадратных километров против 200 квадратных метров – это в 400 тысяч раз больше заявленной. Это следует из спутникового снимка, запечатлевшего гигантский разлив нефти, который проанализировали российские ученые. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований Российской Академии наук (ИКИ РАН).

Согласно расчетам ученых, «разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км», сообщили в ИКИ РАН, отметив, что «нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров». Об этом свидетельствует радиолокационный снимок, сделанный спутником Sentinel-1 вечером 8 августа. Снимок изучили сотрудники Института океаологии РАН им. П.П. Ширшова и ИКИ РАН.

В настоящее время ученые продолжают «анализ спутниковых и метеорологических данных для детального анализа аварийного разлива нефти», говорится в сообщении.

Залповый выброс нефти произошел вечером 7 августа во время закачки «черного золота» на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства (ВПУ №1) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенного в 6 км от берега, в районе поселка Южная Озереевка вблизи Новороссийска. По оценке КТК, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем – порядка 12 куб. м. В компании заявили, что авария не представляла опасности для людей, флоры и фауны моря. Причиной инцидента в КТК назвали разрушение гидрокомпенсатора, который является частью выносного причального устройства. Последствия разлива нефтепродуктов устраняли аварийно-спасательные службы КТК. «7 августа к 22.42 мск разлив нефти был локализован, ликвидация разлива нефти завершена», – уверяла пресс-служба компании 9 августа.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в свою очередь заявила, что разлив нефти близ Новороссийска произошел из-за халатности сотрудников Морского терминала АО «КТК-Р». По ее словам, ведомство ведет административное расследование по данному факту и потребует дисквалификации для терминала АО «КТК-Р». Об этом она 9 августа написала в своем инстаграме.

Новороссийская транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти. Надзорное ведомство проверяет исполнение требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

АО «КТК-Р» зарегистрировано в Новороссийске в 1997 году. Компания занимается транспортировкой нефти по трубопроводам. В числе ее крупнейших совладельцев значатся Росимущество (24% уставного капитала), АО «КазМунайГаз»из Казахстана (19%), американская «Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани» (15%) и нидерландское «Лукарко Б.В.» (12,5%), следует из информации на сайте компании.

Москва, Наталья Петрова

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