«Все было штатно, никто не сообщал о неполадках»: выжившие рассказали о крушении Ми-8 на Камчатке

Двое из восьми выживших после крушения на Камчатке вертолета Ми-8 с туристами рассказали подробности авиакатастрофы.

По словам одного из них, Георгия Кованцева, на борту находились шесть туристов из Москвы и столько же – из Санкт-Петербурга. «Маршрут был большой. Мы должны были там погулять, а потом взлететь еще куда-то», – рассказал турист телеграм-каналу Baza, отметив, что тургруппа должна была приземлиться в промежуточном пункте в районе Курильского озера.

«Никто не сообщал (о неполадках. – прим. ред.), все было штатно, оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако тумана, был довольно плотный и густой туман. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя», – продолжил он. Снижение завершилось ударом об воду, уточнил турист. Затем, по его словам, последовал крен на нос и салон вертолета мгновенно затопило. Выбраться наружу смогли те, кто находился в хвосте, добавил он. Под напором воды люди смогли разжать щель в люке в хвостовой части вертолета. «И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их ровно половина. Восемь человек, – сообщил Кованцев. По его словам, он выплывал около 30-40 секунд, было уже довольно глубоко.

Еще один выживший турист Виктор Стрелкин сообщил, что прилетел на Камчатку 10 августа, а на 12 августа была запланирована вертолетная экскурсия. По его словам, во время полета он спал из-за плохой видимости, а выплыть на поверхность ему удалось через разбитое стекло в кабине пилотов. Мужчина также сообщил, что не успел отстегнуть ремни безопасности сидевшего рядом с ним мальчика, сына его друга.

«Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо, – приводит рассказ пассажира пресс-служба правительства Камчатки. – Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой». По словам мужчины, он сидел на первом ряду. «Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность составляла порядка 8-9 метров. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь», – рассказал Стрелкин.

По его словам, без быстро подоспевшей помощи спасшиеся пассажиры не выжили бы в холодной воде. «Через 5 минут подоспели две лодки с людьми (сотрудниками Кроноцкого заповедника – прим. ред.). Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», – добавил пострадавший.

Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», в четверг упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. На борту находились 16 человек – 13 туристов и три члена экипажа. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка – озеро Курильское – вулкан Ходутка. Восемь человек, в их числе командир экипажа, не смогли выбраться из затонувшего вертолета. Камчатские власти заявили, что нет никаких шансов найти их живыми. По данным краевого минздрава, из восьми выживших четверо не пострадали. Еще четверо госпитализированы, угрозы для их жизни нет. По информации правительства региона, двое пострадавших находятся в реанимации.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным, причиной падения вертолета стала ошибка экипаж, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. «Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно», – рассказал собеседник агентства.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов уточнил, что обломки упавшего в озеро Ми-8 находятся на удалении примерно 800 м от берега на глубине более 130 м. В поисках будут задействованы военные подводные роботизированные аппараты. Как пояснил глава края, водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, в связи с чем власти обратились к Минобороны за помощью. «Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших», – цитирует Солодова пресс-служба правительства края. Отмечается, что роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе катастрофы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Панфилова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.08.21

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