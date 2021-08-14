В Камчатском озере обнаружены тела погибших туристов после крушения вертолета

В Камчатском крае на месте крушения вертолета обнаружено несколько тел погибших туристов. Как сообщил губернатор Владимир Солодов, на берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек.

В региональном главке МЧС со своей стороны уточнили, что в настоящее время с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолёта, который находится на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров. Вместе с тем, рядом с фюзеляжем вертолёта найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность.

Как сообщал «Новый День», утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Восемь человек погибли, еще восемь спаслись. За медицинской помощью обратились четверо, но только двум потребовалась госпитализация. На месте крушения продолжаются поисковые работы, задействована глубоководная техника для подъема вертолета с глубины 140 метров.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.08.21

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