ЧП: разбился бомбардировщик Су-24

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью во время выполнения тренировочного полета, передает «Интерфакс» со ссылкой на информационный источник.

В пресс-службе Центрального военного округа агентству РИА «Новости», подтвердили факт ЧП, отметив, что бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Самолет упал в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности.

Как сообщается, причиной ЧП, по предварительным данным, стал отказ техники. Оба пилота катапультировались и выжили. Для их эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы.

Пермь, Светлана Антонова

Пермь. Другие новости 27.08.21

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