В Ивановской области подростки насмерть забили пенсионера

В Ивановской области подростков 17 и 15 лет обвиняют в избиении 60-летнего мужчины. От полученных травм пенсионер скончался. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Нападение произошло в городе Комсомольск. Следователи установили, что трое несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, а двум другим – 15, проникли в дом к мужчине в ночь на 27 августа. Подростки избили хозяина квартиры руками, ногами и подручными предметами.

Тело с травмой грудной клетки и многочисленными переломами ребер обнаружила сестра погибшего и обратилась в полицию. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящий момент двум подросткам предъявлено обвинение, 17-летний обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщает СКР.

Иваново, Зоя Осколкова

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