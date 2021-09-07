Житель Старого Оскола расстрелял прохожих из ружья

В Старом Осколе пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья на парковке. В результате один человек погиб, еще один получил огнестрельное ранение.

Как сообщает управление СК РФ по Белгородской области, инцидент произошел сегодня ночью на парковке в микрорайоне Рождественский. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со случайными прохожими из-за громких разговоров.

В какой-то момент пьяный мужчина достал из припаркованного рядом автомобиля принадлежащее ему охотничье ружье и выстрелил дважды. Один из участников ссоры был ранен в плечо, второй скончался на месте происшествия.

Сам подозреваемый скрылся, но через несколько часов был задержан. Возбуждено дело по статьям «убийство, совершенное общеопасным способом» и «покушение на убийство двух лиц общеопасным способом».

Белгород, Зоя Осколкова

Белгород. Другие новости 07.09.21

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