В России задержали мужчину, продававшего услуги киллеров в даркнете

В Ижевске задержали подозреваемого в организации заказных убийств. Мужчина действовал через теневой сегмент интернета, а плату брал криптовалютой и через электронные кошельки. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие считает, что 38-летний житель Ижевска причастен к организации убийств супругов, проживавших во Владимирской области, и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга. В тайной квартире подозреваемого проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютеры, гаджеты, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных.

Ранее правоохранители задержали исполнителя преступления, а также пособников, которые собирали данные о потенциальных жертвах и передавали их исполнителю убийства.

«Они находятся под стражей. Соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия», – отметила представитель СК.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.09.21

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