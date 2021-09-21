В Казахстане мужчина открыл огонь по полицейским и приставам

Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате. Мужчина открыл огонь по правоохранителям, которые пришли, чтобы выселить его из дома. Об этом сообщает МВД Казахстана.

К 54-летнему мужчине, проживающему в микрорайоне Акбулак, пришли судебные исполнители и полицейские. Они потребовали от него покинуть частный дом, который был отнят по решению суда из-за долгов.

В ответ хозяин достал ружье и практически в упор расстрелял пришедших. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских при исполнении. Стрелявший был обезврежен и задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

Алма-Ата. Другие новости 21.09.21

Семерых раненых в пермском вузе перевезут в Москву. / Два человека погибли при пожаре в гостинице Хасавюрта. / В Балаклаве отравили сразу семь десятков кошек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»