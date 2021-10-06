Германия выдаст Италии чеченца, обвиняемого в убийстве

Германия выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, которого обвиняют в убийстве итальянца. Об этом сообщается на сайте итальянского Министерства иностранных дел.

Убийство 22-летнего Никколо Чатти произошло на курорте Испании в 2017 году. Трое мужчины до смерти забили итальянца. Избиение попало на видео, которое широко тиражировали итальянские СМИ.

Троих подозреваемых задержали. Предположительно, все они были выходцами из Чечни, жили во Франции, где просили политического убежища. Позже двоих из них освободили из-под стражи.

В 2020 году прокуратура Рима выдала ордер на арест обвиняемого в убийстве Бисултанова. Мужчина был задержан в Германии 3 августа 2021 года.

Отмечается, что в Риме удовлетворены таким решением и считают, что такой важный результат был достигнут благодаря постоянным контактам итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 06.10.21

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