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Среда, 20 октября 2021, 09:27 мск

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Террористы взорвали военный автобус в центре Дамаска, много жертв (ФОТО)

В результате теракта в центре Дамаска утром в среду, по предварительным данным, погибли 14 военнослужащих.

Боевики привели в действие два взрывных устройства, в результате взорвался автобус, в котором находились бойцы сирийской армии. Атака на военных совершена в районе моста Раис через реку Барада, неподалеку от отеля «Дама Роуз» и Национального музея Дамаска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. При теракте погибли не менее 14 военнослужащих, находившихся в автобусе, рассказал собеседник агентства.

Позже саперы обезвредили на месте инцидента третью бомбу.

В то же время Reuters сообщает о гибели 13 военнослужащих, еще трое, по данным агентства, получили ранения.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение.

Дамаск, Наталья Петрова

Дамаск. Другие новости 20.10.21

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