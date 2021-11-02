В Южном Судане потерпел крушение самолет с россиянами

Грузовой самолет Ан-26 разбился в столице Южного Судана Джубе. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, в том числе двое граждан России, сообщает AP со ссылкой на директора аэропорта Джубы.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Optimum Aviation Ltd., потерпел крушение вскоре после взлета из столичного аэропорта. Самолет должен был выполнить рейс в графство Мабан в штате Верхний Нил на севере страны.

На борту находились пять членов экипажа, все они погибли. Среди жертв – двое граждан России и двое граждан Южного Судана, уточнил директор аэропорта столицы Южного Судана Кур Куол.

Зафрахтованный Ан-26 перевозил груз, в том числе топливо.

Предположительно, самолет упал из-за технической неисправности. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Джуба, Наталья Петрова

Джуба. Другие новости 02.11.21

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