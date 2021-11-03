Пропавший с радаров под Иркутском Ан-12 разбился, выживших нет

Пропавший с радаров в Иркутской области грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение. На борту воздушного судна, по уточненным данным, находятся семь человек, сообщает МЧС РФ. По данным СМИ, все они погибли.

В ведомстве отметили, что спасатели уже нашли место крушения борта, самолет горит, сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале. После падения самолета произошел разлив и возгорание топлива на площади 300 кв.м. «Проводится поисково-спасательная операция и ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Ан-12 пропал с радаров в 14.45 мск при заходе на посадку в 7 км от Иркутска, в районе населенного пункта Пивовариха. Борт следовал по маршруту Якутск – Иркутск.

Упавший самолет принадлежит белорусской компании «Гродно», он перевозил продукты питания, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Самолет совершал транзитный рейс с Чукотки, а в Якутске садился на дозаправку.

Приходит противоречивая информация о судьбе людей, находившихся на борту воздушного судна. По данным источника РИА, при крушении самолета погибли два человека, судьба пятерых неизвестна. В то же время источник «Интерфакса», в авиадиспетчерских службах сообщил, что погибли два пилота, еще пять человек выжили и им оказывают медпомощь. Позже агентство со ссылкой на источник сообщило о гибели всех находившихся на борту Ан-12 людей.

Причиной катастрофы могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, передает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что выживших в катастрофе нет.

По данным авиакомпании «Гродно», в экипаже разбившегося Ан-12 были граждане нескольких стран: предварительно, это граждане Белоруссии, России и Украины, сообщает «Спутник Беларусь». Информация уточняется.

Обновлено в 16:19

По факту крушения грузового самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Следственный комитет. Ан-12 разбился при заходе на второй круг после того, как не смог совершить посадку с первой попытки. Как сообщает МЧС, пожар на месте крушения самолета уже потушили.

Иркутск, Наталья Петрова

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