Оба черных ящика найдены: названы имена погибших при крушении Ан-12 в Иркутске

В Иркутске продолжается расследование причин крушения самолета Ан-12. Пожар на месте авиакатастрофы потушили, обнаружены два бортовых самописца.

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа», возвращавшийся с Чукотки, пропал с радаров накануне вечером на подлете к Иркутску. По предварительной информации в 19.45 поступил сигнал, что военно-транспортный самолет запросил второй раз разрешение на посадку. Пилот не смог посадить судно в первый раз из-за сложных погодных условий. При второй попытке посадить судно самолет потерпел крушение в семи километрах от аэропорта. Все члены экипажа погибли, сообщили в пресс-службе правительства Иркусткой области.

Спасатели обнаружили место падения около поселка Пивовариха, в результате крушения возник пожар. «Происходило горение самолета на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров», – сообщили в региональном управлении МЧС.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, личности всех погибших установлены. На борту в момент крушения находились пять членов экипажа и четыре сопровождающих груза. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. «Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович», – сказал губернатор.

Глава региона поручил оказать помощь родственникам жертв катастрофы в размещении. «Кроме того, по линии МИДа будем вести работу. Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших», – приводит слова Кобзева пресс-служба.

На месте крушения нашли два «черных ящика» рассказал РИА «Новости» представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет», – сообщил собеседник агентства.

Тем временем, стало известно, что Ан-12 не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки. «У нас самолеты не проходят противогололедную обработку, потому что у нас лед не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. (Самолет) вылетел нормально, нормально с ним все было... – заявил представитель авиаузла. – У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолета».

На месте катастрофы работают представители Следственного комитета и прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматривается несколько версий причин аварии: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.

Иркутск, Зоя Осколкова

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