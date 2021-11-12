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Пятница, 12 ноября 2021, 14:19 мск

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Под Кировом произошел выброс химикатов в воздух

На предприятии в Кировской области произошел выброс облака химикатов. Руководство компании уверяет, что последствия аварии удалось быстро устранить.

Нештатная ситуация произошла на предприятии ООО «Галополимер Кирово-Чепецк». В воздух попал фтористый водород. «Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет», – сообщили в администрации.

Концентрации ПДК вредных веществ на предприятии не превышены.

Тем временем, местные власти сообщили, что специалисты взяли пробы воздуха. «Опасности для населения нет», – отмечается в сообщении.

Киров, Зоя Осколкова

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