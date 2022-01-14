Россиянка стала жертвой беспорядков в Казахстане

Гражданка России погибла во время массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в республике. У 26-летней женщины остались трое детей.

ЧП случилось в городе Тараз.

«Во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда она покидала место работы», – говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в соцсети.

Дипломаты связались с правоохранителями и призвали тщательно расследовать смерть россиянки. Они попросили руководство Жамбылской области оказать всевозможную поддержку родным погибшей, в посольстве решается вопрос оказания им материальной помощи.

Напомним, со 2 января в Казахстане начались акции протеста в связи с подорожанием газа. Митинги переросли в массовые беспорядки, для нейтрализации которых были поднятый войска и задействованы силы стран ОДКБ. Минобороны РФ эвакуировало из Казахстана более двух тысяч россиян и иностранных граждан на самолетах военно-транспортной авиации.

Нур-Султан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»