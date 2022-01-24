Житель Татарстана сразу после свадьбы зарезал жену и покончил с собой

В Татарстане мужчина расправился с супругой, убил ее сестру и покончил с собой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в селе Мелекес. Свадьба состоялась 20 января, через два дня муж зарезал жену в их доме на Центральной улице, а также расправился с ее сестрой.

Затем преступник отправился в Набережные Челны. Там он избил и изнасиловал еще одну женщину. Позднее мужчина покончил с собой. Его труп нашли на 1016-м километре трассы Уфа-Москва возле Елабуги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Следователи устанавливают детали произошедшего и мотивы убийцы.

Казань, Зоя Осколкова

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