В Сочи мужчина застрелил из ружья знакомую

В Лазаревском районе Сочи произошло убийство. Мужчина застрелил из ружья владелицу частной гостиницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следствия, в ночь на 23 января 54-летний мужчина проник на территорию гостиницы и дважды выстрелил в 61-летнюю знакомую. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина покончил с собой.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).
«В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.
Сочи, Зоя Осколкова
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