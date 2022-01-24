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Понедельник, 24 января 2022, 13:33 мск

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В Сочи мужчина застрелил из ружья знакомую

В Лазаревском районе Сочи произошло убийство. Мужчина застрелил из ружья владелицу частной гостиницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в ночь на 23 января 54-летний мужчина проник на территорию гостиницы и дважды выстрелил в 61-летнюю знакомую. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина покончил с собой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

«В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские и баллистическая экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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