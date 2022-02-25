В Воронежской области разбился военный самолет

В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС России. Есть жертвы. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Западного военного округа.
Авиакатастрофа произошла накануне. Самолет выполнял плановый полет и перевозил военное имущество.
В результате крушения экипаж погиб. На земле разрушений нет.
На месте работает комиссия ВКС. Устанавливаются детали произошедшего. По основной версии, причиной аварии стал отказ техники.
Воронеж, Зоя Осколкова
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