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Вторник, 1 марта 2022, 10:22 мск

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На Украине в ходе спецоперации погибли двое чеченцев

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о погибших и раненных на Украине в ходе спецоперации, проводимой российской армией.

«Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, еще шестеро получили ранения разной степени», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что «да, на войне убивают, и это был их выбор профессии». По его словам, эти мужчины стали героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран.

«У них был приказ – минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», – заключил Кадыров.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Чечня

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