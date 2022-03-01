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Вторник, 1 марта 2022, 14:06 мск

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На Волге затонул теплоход совета профсоюзов

В Волгоградской области затонуло судно, принадлежащее совету профсоюзов. В результате произошел разлив топлива в Волге. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Установлено, что затопление произошло еще 25 февраля в Краснослободске. Пассажирский теплоход ПС-343 класса Р 1,2 принадлежал Волгоградскому областному совету профессиональных союзов.

На воде, где теплоход ушел под лед, имеются следы нефтесодержащих продуктов, в том числе дизельного топлива с характерным запахом. Специалисты взяли пробы, чтобы установить степень негативного влияния на окружающую среду.

По результатам проверки ведомство примет решение о причиненном ущербе водному объекту. Ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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