В Сочи произошло землетрясение

В Сочи зафиксировано землетрясение, мощность которого, по оценкам специалистов, составила от 4 до 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, подземные толчки ощущались во всех районах Большого Сочи. Эпицентр залегал в 21 км от центра города. Точное время сейсмособытия – 22:56.
Диспетчерам поступали сообщения от жителей курорта, однако серьезных происшествий и разрушений не зафиксировано.
На месте работают спасатели МЧС. Проводится проверка зданий на предмет повреждений.
Сочи, Зоя Осколкова
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