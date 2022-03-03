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Четверг, 3 марта 2022, 10:02 мск

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В Сочи произошло землетрясение

В Сочи зафиксировано землетрясение, мощность которого, по оценкам специалистов, составила от 4 до 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, подземные толчки ощущались во всех районах Большого Сочи. Эпицентр залегал в 21 км от центра города. Точное время сейсмособытия – 22:56.

Диспетчерам поступали сообщения от жителей курорта, однако серьезных происшествий и разрушений не зафиксировано.

На месте работают спасатели МЧС. Проводится проверка зданий на предмет повреждений.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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