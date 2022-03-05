В России задержали с наркотиками американскую спортсменку

В аэропорту «Шереметьево» была задержана гражданка США, у которой в багаже обнаружили наркотики. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Задержание прибывшей рейсом из Нью-Йорка американки было произведено в феврале. Служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств. При осмотре выяснилось, что женщина провозила картриджи для вейпа, в которых было заправлено масло каннабиса (гашишное масло).

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет). Американку заключили под стражу.

Отмечается, что подозреваемая является профессиональной баскетболисткой, членом национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»