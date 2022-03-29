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Вторник, 29 марта 2022, 09:38 мск

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На шахте в Якутии произошло обрушение из-за подземных толчков

В Якутии произошло обрушение на шахте, причиной которого стало землетрясение. По предварительным данным, всем горнякам удалось выйти на поверхность, пострадавших нет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел на шахте «Денисовская» Нерюнгринского района. В это время было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

В шахте находились 72 человека, всех их успешно эвакуировали. В операции по эвакуации были задействованы два отделения военизированной горноспасательной части.

«Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы», – добавили в МЧС.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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