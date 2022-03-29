На шахте в Якутии произошло обрушение из-за подземных толчков

В Якутии произошло обрушение на шахте, причиной которого стало землетрясение. По предварительным данным, всем горнякам удалось выйти на поверхность, пострадавших нет.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел на шахте «Денисовская» Нерюнгринского района. В это время было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.
В шахте находились 72 человека, всех их успешно эвакуировали. В операции по эвакуации были задействованы два отделения военизированной горноспасательной части.
«Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы», – добавили в МЧС.
Якутск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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