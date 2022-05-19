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Четверг, 19 мая 2022, 15:10 мск

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В Германии один человек пострадал при стрельбе в школе

Фото: Pixabay

В Германии неизвестные утроили стрельбу в школе. В результате пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в гимназии Ллойда в Бремерхафене. Находящаяся в туалете школьница услышала выстрелы и вызвала полицию. Другие дети успели закрыться в классах.

К месту происшествия приехали экстренные службы, а также родители учащихся. Территорию вокруг учебного заведения оцепили, а местных жителей попросили объезжать этот район.

По предварительным данным пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое. Полиция не уточняет личность раненного, по информации от очевидцев, речь идет о взрослой женщине.

Одного подозреваемого удалось задержать, однако правоохранители считают, что у него был сообщник, которому удалось скрыться.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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