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Вторник, 31 мая 2022, 12:46 мск

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На реке Оке произошел разлив топлива

В реку Ока попали нефтепродукты. Специалисты занимаются устранением последствий загрязнения, а правоохранительные органы выясняют его причины.

Нефтяное пятно обнаружили во Владимирской и Нижегородской областях, в акватории реки между селами Благовещенское и Кондраково.

Площадь и происхождение разлива выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. На месте работают специалисты по установке боновых заграждений.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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