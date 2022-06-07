В Нижнем Новгороде 13-летний подросток зарезал сверстника

В Нижнем Новгороде обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Оказалось, что ребенка убил подросток. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Труп нашли в подъезде дома на улице Куйбышева. На теле были множественные ножевые ранения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Оперативники установили личность подозреваемого 13-летнего подростка и задержали его. По предварительной версии, убийца был знаком с жертвой. Мальчики часто конфликтовали между собой.

«В настоящее время следователи СК назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на подростков. Расследование продолжается», – добавили в СКР. Подозреваемого поместили в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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