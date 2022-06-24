При крушении военного самолета под Рязанью погибли четыре человека

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Рязани. Ил-76 совершил жесткую посадку из-за поломки двигателя. По последним данным, погибли четыре человека, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло рано утром. Борт совершал перелет из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку. Сразу после взлета возникли проблемы с двигателем. Самолет совершил вынужденную посадку и частично разрушился.

На борту находились девять человек. Четверо из них скончались от полученных травм, остальных госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Как уточнили в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет совершал учебно-тренировочный полет. Груза на борту не было. Экипаж принял решение садиться на грунт из-за неисправности двигателя.

Разрушений на земле нет. После падения самолета начался пожар, который оперативно потушили.

Рязань, Зоя Осколкова

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