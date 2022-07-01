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Пятница, 1 июля 2022, 16:38 мск

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В Волгограде наркоман вонзил нож в голову прохожей

Жительница Волгограда пострадала от рук наркозависимого. Об этом сообщает региональное управление СКР.

20-летняя девушка вышла из своего дома утром и подверглась нападению. 33-летний местный житель ударил ее в голову кухонным ножом. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Подозреваемого задержали. Оказалось, что он в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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