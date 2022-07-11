В Карачаево-Черкесии задержали 11 исламистов и изъяли арсенал оружия

В Карачаево-Черкесии спецслужбы задержали 11 членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В ходе обысков у боевиков изъяли целый арсенал оружия.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые вербовали жителей Карачаево-Черкесской Республики в ряды террористов, а также пропагандировали экстремистскую деятельность в интернете.

В местах проживания боевиков найдены и изъяты 10 единиц гражданского оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, множество боеприпасов, а также средства связи, «содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность».

«Следственными органами в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205. 4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества), ч. 2 ст. 205. 2 (пропаганда терроризма) УК России», – говорится в сообщении.

Черкесск, Зоя Осколкова

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