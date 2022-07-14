На Кубани группа туристов с детьми оказалась в ловушке из-за вышедшей из берегов реки

В Краснодарском крае спасатели отправились на помощь тургруппе, которая оказалась заблокирована из-за вышедшей из берегов реки. Среди путешественников есть дети. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.
У туристов есть спутниковый телефон, по которому они сообщили, что не могут преодолеть реку Цахвоа. Из-за обильных дождей река вышла из берегов, а мосты смыло мощным потоком.
«Из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет вертолета для эвакуации тургруппы пришлось отложить. Поэтому к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС», – сообщили в ведомстве.
В туристической группе 10 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Состояние у всех удовлетворительное, медицинской помощи не требуется.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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