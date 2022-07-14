российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 июля 2022, 12:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани группа туристов с детьми оказалась в ловушке из-за вышедшей из берегов реки

В Краснодарском крае спасатели отправились на помощь тургруппе, которая оказалась заблокирована из-за вышедшей из берегов реки. Среди путешественников есть дети. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.

У туристов есть спутниковый телефон, по которому они сообщили, что не могут преодолеть реку Цахвоа. Из-за обильных дождей река вышла из берегов, а мосты смыло мощным потоком.

«Из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет вертолета для эвакуации тургруппы пришлось отложить. Поэтому к тургруппе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС», – сообщили в ведомстве.

В туристической группе 10 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Состояние у всех удовлетворительное, медицинской помощи не требуется.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

В Якутии из-за ливней прорвало дамбу и затопило город / В Пакистане 25 человек стали жертвами паводка / В Австралии 50 тысяч человек покинули дома, спасаясь от наводнения / В Индии жертвами наводнения стали более 70 человек / Власти Окинавы эвакуируют 115 тыс. человек из-за угрозы наводнений / В Мексике 11 человек погибли из-за урагана «Агата» / В Бразилии 44 человека погибли, 56 пропали без вести после ливней / В России паводковыми водами отрезаны три десятка населенных пунктов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,