В Грайвороне сброшенное с коптера СВУ повредило библиотеку

Самодельное взрывное устройство упало на здание библиотеки в городе Грайворон Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что устройство сбросили с квадрокоптера.

Инцидент случился в ночь на 15 июля. Никто не пострадал.

«На здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Самое главное – пострадавших нет, со всем остальным справимся», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают следователи и оперативные службы. Местные власти пока не оценили ущерб, но Гладков заверил, что восстановительные работы постараются начать позже днем.

Напомним, в ночь на 3 июля Белгород подвергся обстрелу с украинской стороны. Жертвами обстрела стали пять человек. В тот же день над Курской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Грайворон, Наталья Рязанова

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