российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 15:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярске из отдела полиции украли почти 500 бутылок с алкоголем

В Красноярске из отдела полиции похитили изъятую алкогольную продукцию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Кража произошла в межмуниципальном управлении № 5 (МУ) МВД России «Красноярское», где находились вещественные доказательства по делам о незаконном производстве алкогольной продукции.

Установлено, что полицейские не обеспечили хранение вещественных доказательств по уголовным делам о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей жидкости, в результате произошла кража 460 бутылок с алкогольной продукцией, сообщили в СКР.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

В Австралии мэр села пьяной за руль и попала в аварию / Пьющие старики оказались здоровее и счастливее ведущих трезвый образ жизни ровесников / Больше половины иностранных вин могут пропасть с полок российских магазинов / Жители России стали покупать больше джина и меньше гречки / В России введут штрафы за покупку алкоголя детям / Три человека погибли от отравления метанолом в селе под Оренбургом / Большинство ученых против запрета алкоголя на научных конференциях / В России крепкий алкоголь запретят продавать в пластиковых бутылках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Алкоголь,