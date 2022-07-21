В Красноярске из отдела полиции украли почти 500 бутылок с алкоголем

В Красноярске из отдела полиции похитили изъятую алкогольную продукцию. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Кража произошла в межмуниципальном управлении № 5 (МУ) МВД России «Красноярское», где находились вещественные доказательства по делам о незаконном производстве алкогольной продукции.

Установлено, что полицейские не обеспечили хранение вещественных доказательств по уголовным делам о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей жидкости, в результате произошла кража 460 бутылок с алкогольной продукцией, сообщили в СКР.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Зоя Осколкова

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