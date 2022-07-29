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Пятница, 29 июля 2022, 10:37 мск

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Украинские военные обстреляли Брянскую область

Фото: телеграм-канал губернатора Брянской области

Сегодня утром Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ нанесли удар по населенному пункту Сачковичи в Климовском районе. В результате была повреждена линия электропередач.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

26 июля украинские военные атаковали пункт пропуска «Троебортное», расположенный в Севском районе. Беспилотник сбросил взрывное устройство на склад временного хранения. Тогда были ранены четыре человека, один из которых впоследствии скончался от полученных травм.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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