В Бурятии сильным течением реки унесло автомобильный мост

В Бурятии подъем уровня воды в реке Баргузин стал причиной ЧП, течением снесло автомобильный мост. Об этом сообщает в социальных сетях региональное агентство ГО и ЧС.

Инцидент произошел накануне в Курумканском районе. Потоками воды разрушило деревянный автомобильный мост между населенными пунктами Майский и Алла.

В ведомстве добавили, что дорожное сообщение с поселками нарушено не было, движение транспорта осуществляется по основной дороге.

Кроме того, в республике повысился уровень воды в реке Гарга. Там для защиты жилых районов проводятся работы с применением спецтехники. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян наблюдается подтопление. Также частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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