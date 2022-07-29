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Пятница, 29 июля 2022, 11:03 мск

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В Бурятии сильным течением реки унесло автомобильный мост

В Бурятии подъем уровня воды в реке Баргузин стал причиной ЧП, течением снесло автомобильный мост. Об этом сообщает в социальных сетях региональное агентство ГО и ЧС.

Инцидент произошел накануне в Курумканском районе. Потоками воды разрушило деревянный автомобильный мост между населенными пунктами Майский и Алла.

В ведомстве добавили, что дорожное сообщение с поселками нарушено не было, движение транспорта осуществляется по основной дороге.

Кроме того, в республике повысился уровень воды в реке Гарга. Там для защиты жилых районов проводятся работы с применением спецтехники. На трех участках дороги Улан-Удэ – Новый Уоян наблюдается подтопление. Также частично подмыта насыпь подъезда к мосту возле населенного пункта Алла.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наводнение

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Наводнение,