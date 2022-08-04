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Четверг, 4 августа 2022, 13:42 мск

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В Германии на складе боеприпасов прогремели взрывы

Неподалеку от Берлина произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате возник пожар, который перекинулся на лес. Об этом сообщает пожарная охрана столицы Германии.

Инцидент произошел в лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом. На полигоне хранятся старые боеприпасы, подлежащие уничтожению. Несколько из них, по-видимому, сдетонировали, что стало причиной пожара.

В настоящее время в регионе огнем охвачено около 15 тысяч квадратных метров леса. При этом взрывоопасность сохраняется, поэтому пожарные бригады не могут начать тушение.

Из-за пожара пришлось перекрыть железнодорожную ветку, а также автобан между Берлином и Потсдамом. По словам пожарных, угроза для близлежащих жилых домов отсутствует.

Тем временем, в столичном регионе стоит сухая и жаркая погода. По прогнозам метеорологов, в течение дня столбики термометров в Берлине поднимутся до отметки +33°C.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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