Ударили из HIMARS: 15 человек ранены при обстреле ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Украинские войска нанесли удар из американских ракетных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. В результате обстрела пострадали не менее 15 человек – гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

По его словам, ракетный удар по мосту был нанесен около 13:00 с целью срыва работ по ремонту дорожного полотна. «Для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ», – рассказал собеседник агентства.

Единственный в Херсоне мост через Днепр за последнее время несколько раз подвергался обстрелам с использованием HIMARS со стороны ВСУ. После ракетной атаки 26 июля его пришлось закрыть для восстановления дорожного полотна. В начале августа российские военные организовали переправу на время ремонта.

Обновлено в 16.07. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате украинского обстрела Антоновского моста 22 августа погибли два человека из ремонтной бригады.

Москва, Наталья Петрова

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