На Кубани произошло землетрясение

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,7 балла залегал глубине десяти километров в 12 километрах к юго-западу от города Славянска-на Кубани, между станицей Троицкой и хуторами Сербин и Прикубанский.

Как ранее указывали в региональном управлении МЧС, Кубань – сейсмически опасный регион, там происходят подвижки литосферных плит.

В июне были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4 балла сейсмостанцией в Анапе. Эпицентр тогда располагался в Черном море в 50 километрах от берега.

Краснодар, Зоя Осколкова

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