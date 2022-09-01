российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 16:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани произошло землетрясение

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмический центр.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков магнитудой 3,7 балла залегал глубине десяти километров в 12 километрах к юго-западу от города Славянска-на Кубани, между станицей Троицкой и хуторами Сербин и Прикубанский.

Как ранее указывали в региональном управлении МЧС, Кубань – сейсмически опасный регион, там происходят подвижки литосферных плит.

В июне были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4 балла сейсмостанцией в Анапе. Эпицентр тогда располагался в Черном море в 50 километрах от берега.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

На границе Китая с Казахстаном произошло землетрясение / На Филиппинах два человека стали жертвами землетрясения / Пропавший во время обрушения на шахте горняк найден живым через неделю / Пять человек стали жертвами землетрясения в Иране / В Афганистане произошло еще одно землетрясение, есть погибшие / До 1500 человек выросло число жертв землетрясения в Афганистане / До 280 выросло число жертв землетрясения в Афганистане / В Афганистане и Пакистане произошло землетрясение, погибло не менее 155 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,