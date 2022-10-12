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Среда, 12 октября 2022, 11:50 мск

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На нефтепроводе «Дружба» в Польше обнаружили утечку

В Польше обнаружили разгерметизацию на одной из ниток нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает местный оператор PERN.

Утечка произошла на трубе западного участка системы – примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена магистраль, по которой нефть поступает в Германию.

На месте работают аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи. Специалисты оценят обстановку, обезопасят территорию и в скором времени приступят к восстановительным работам. Причины произошедшего пока неизвестны.

«Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», – отметили в компании.

По нефтепроводу «Дружба» топливо поступает из России в Европу. Система проходит из Самарской области через Брянск и разветвляется на два участка. Северный трубопровод проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный – через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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