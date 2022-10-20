В Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев

На севере Германии произошел пожар в центре размещения украинских беженец. Об этом сообщает издание Bild.

Огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек». В результате пламя дошло до крыши, которая моментально вспыхнула.

14 обитателей учреждения, а также трех сотрудников эвакуировали. Отмечается, что при пожаре пострадавших нет.

Предварительное расследование показало, что речь идет о преднамеренном поджоге. В полиции добавили, что за день до происшествия на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.

Берлин, Зоя Осколкова

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