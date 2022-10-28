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Пятница, 28 октября 2022, 12:26 мск

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В гостинице в Тбилиси взорвалась граната

Взрыв прогремел в одной из гостиниц в Тбилиси. В результате пострадал молодой человек, который, предположительно, и устроил ЧП.

Как сообщает грузинский телеканал «Имеди», мужчина заселился в гостиницу на Аллее Агамашенебели незадолго до произошедшего. Взрывной волной в здании выбило стекла.

Пострадал только один постоялец, в номере которого и произошел взрыв. Вероятно, он сам принес с собой гранату. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По одной из версий, у молодого человека были финансовые проблемы. Теперь мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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