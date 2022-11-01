В Германии беженец из Иордании напал с ножом на украинку

В Германии мигрант из Иордании едва не убил 21-летнюю украинскую беженку. Об этом сообщает местное издание Bild.

Инцидент произошел в общине Гармиш-Партенкирхен на юге страны. 28-летний мужчина ударил ножом девушку, которая работала горничной в отеле. Нападение произошло в общежитии.

Известно, что иорданец и украинка ранее были знакомы. Они проживали в одном здании. Мотивы преступника устанавливаются. Девушку госпитализировали, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Нападавший пытался скрыться от полиции на велосипеде, но его выдал владелец ресторана, которому посетитель показался подозрительным. Мужчину задержали в подсобке, сопротивления он не оказал.

Берлин, Зоя Осколкова

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