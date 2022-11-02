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Среда, 2 ноября 2022, 14:06 мск

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На космодроме «Байконур» неизвестные украли 50 метров кабеля

Фото: Роскосмос

На космодром «Байконур» проникли неизвестные и украли силовой кабель. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пропажу обнаружили 1 ноября. В правоохранительные органы обратился диспетчер. Он заявил, что пропало 50 метров силового кабеля, в состав которого входят алюминий, свинец и сталь.

Размер причиненного ущерба устанавливаются. Проводится расследование. На месте происшествия обнаружили следы шин автомобиля, на котором, предположительно, скрылись похитители.

Весной прошлого года на космодроме Байконур обнаружили пропажу деталей. Злоумышленники взломали дверь сооружения №3 на стартовой площадке №110 и выкрали электронику с драгоценными редкоземельными металлами. При этом сооружение серьезно охраняется. Периметр огражден двухметровым забором с колючей проволокой. Внутри площадку охраняют девять охранников, а с внешней стороны – патруль полиции.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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