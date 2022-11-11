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Пятница, 11 ноября 2022, 11:54 мск

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В Иркутской области произошло третье землетрясение за месяц

Архив, фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1 балла. Это уже третье сейсмособытие в регионе за последний месяц.

По данным регионального управления МЧС, землетрясение произошло примерно в 15:25 по местному времени. При этом эпицентр находился вблизи поселка Клюевка Кабанского районе Республики Бурятия.

«Интенсивность в эпицентре составила 6.9 баллов, магнитуда 5.1, энергетический класс 13.1», – добавили в МЧС.

Подземные толчки ощущали жители в Усольском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском, Эхирит- Булагатском, Ольхонском и Иркутском районах.

Два предыдущих сейсмособытия произошли в Приангарье 14 и 25 октября.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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