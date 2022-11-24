ФСБ заявила о попытке теракта на газопроводе «Южный поток» – задержаны граждане РФ

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток», по которому «голубое топливо» транспортируется в Турцию и Европу. Атаку планировали украинские спецслужбы. По подозрению в подготовке теракта задержаны граждане России, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

При обыске у задержанных обнаружены и изъяты четыре мины, 4 килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, в которых содержалась переписка с куратором из спецслужб Украины.

Кроме того, у них нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства и координаты места планируемого подрыва в Волгоградской области.

Следователи ФСБ возбудили по данному факту уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Надо отметить, что упомянутый в сообщении ЦОС ФСБ трубопровод «Южный поток» планировалось построить по дну Черного моря в Болгарию. Однако этот проект «Газпрома» не был реализован. Вместо него через Черное море в Турцию был проложен «Турецкий поток», по которому осуществляются поставки газа турецким потребителям и в ряд стран Европы.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ о подготовке киевским режимом серии терактов на объектах электро- и газотранспортной инфраструктуры России. По его словам, одной из целей был участок газопровода «Турецкий поток».

13 октября пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что при попытке взорвать газопровод «Турецкий поток» на российской территории были задержаны несколько диверсантов.

Москва, Наталья Петрова

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