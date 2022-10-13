Песков рассказал, где диверсанты собирались взорвать «Турецкий поток»

Диверсанты планировали подорвать трубопровод «Турецкий поток» на российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, (...) они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», – сказал Песков журналистам.

Ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим готовил серию терактов на объектах электро- и газотранспортной инфраструктуры России. Одной из таких целей был участок газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, выступая накануне на форуме «Российская энергетическая неделя», Путин назвал США, Польшу и Украину основными бенефициарами терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Эти взрывы, по словам российского лидера, являются актом международного терроризма.

Москва, Андрей Дорофеев

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