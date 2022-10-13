российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 17:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Песков рассказал, где диверсанты собирались взорвать «Турецкий поток»

Диверсанты планировали подорвать трубопровод «Турецкий поток» на российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намёки давал, (...) они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», – сказал Песков журналистам.

Ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим готовил серию терактов на объектах электро- и газотранспортной инфраструктуры России. Одной из таких целей был участок газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, выступая накануне на форуме «Российская энергетическая неделя», Путин назвал США, Польшу и Украину основными бенефициарами терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Эти взрывы, по словам российского лидера, являются актом международного терроризма.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

ФСБ задержала украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске / На Ставрополье спецслужбы задержали террористов с компонентами бомбы / ФСБ задержала трех пособников террористов / В Афганистане произошел взрыв в образовательном учреждении / Столичные полицейские задержали автора ложного сигнала о теракте в метро / В Турции произошел теракт у полицейского участка / В Афганистане несколько человек погибли при взрыве возле мечети / ФСБ задержала агента СБУ, готовившего теракт на газопроводе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Путин Владимир, США, Терроризм, Турция, Украина,

,