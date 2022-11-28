В Монако при падении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Бизнесмен из России, основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает издание Monaco Daily News, ссылаясь на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.

Второй жертвой крушения вертолета стал 35-летний пилот, который, по данным вертолетной компании Monacair, был очень опытным. В Monacair выступили с заявлением, в котором говорилось: «На данном этапе расследования никакие детали, касающиеся обстоятельств этой аварии, не могут быть оглашены».

В понедельник, 28 ноября, стало известно, что в расследовании причин крушения вертолета участвуют прокуратура Ниццы, а также специалисты бюро по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Франции.

Часть обломков вертолета отправлена на экспертизу, сообщил источник, близкий к следствию.

Вячеслав Таран работал в сфере цифровых валют и инвестиций и был основателем Forex Club. Эта платформа для онлайн-торговли работает с 1997 года, сейчас функционирует под брендом Libertex Group. Кроме того, он был членом правления компании YouHodler SA в швейцарской Лозанне, которая управляет одноименной платформой крипто-кредитования и заимствования. Именно из Лозанны, по данным издания, Таран возвращался на разбившемся вертолете.

Москва, Наталья Петрова

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