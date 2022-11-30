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Среда, 30 ноября 2022, 12:13 мск

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В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль

В Чечне неизвестные открыли огонь по автомобилю. В результате один человек был ранен. Проводится расследование.

По данным телеканала РЕН ТВ, стрельба произошла утром в станице Ассиновской Серноводского района. Во дворе жилого дома несколько неизвестных людей обстреляли автомобиль с находящимся в салоне 25-летним водителем.

В результате мужчина получил огнестрельное ранение в живот. Пострадавший находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что нападавшие скрылись, сейчас их поисками занимаются правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Чечня

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