В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль

В Чечне неизвестные открыли огонь по автомобилю. В результате один человек был ранен. Проводится расследование.
По данным телеканала РЕН ТВ, стрельба произошла утром в станице Ассиновской Серноводского района. Во дворе жилого дома несколько неизвестных людей обстреляли автомобиль с находящимся в салоне 25-летним водителем.
В результате мужчина получил огнестрельное ранение в живот. Пострадавший находится в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Отмечается, что нападавшие скрылись, сейчас их поисками занимаются правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Грозный, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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